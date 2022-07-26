Gaziantepli sporcular, Wushu Şampiyonası'nda 18 madalya kazandı

Sporcuların başarılarıyla mutlu olduklarını aktaran Çakmak, "Sporcularımızı kutluyoruz, kentimize branşımızda önemli katkı sağlıyor. Uluslararası şampiyonalara önemli sporcular yetiştirmeyi ve madalyalar kazandırmayı hedefliyoruz. Bu hedefimiz için sporcularımızla yoğun şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Wushu Kung Fu Gaziantep Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, Nusaybin ilçesindeki Atatürk Spor Salonu'nda 22-24 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen ve farklı illerden 375 sporcunun yarıştığı şampiyonaya Gaziantep'ten 18 sporcu katıldı.

Kaynak: AA

Gaziantep, Mardin, Spor, Son Dakika

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