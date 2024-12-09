Gaziosmanpaşaspor Ligi Lider Tamamladı - Son Dakika
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Gaziosmanpaşaspor Ligi Lider Tamamladı

Gaziosmanpaşaspor Ligi Lider Tamamladı

Gaziosmanpaşaspor, 1. Amatör Küme A Grubu'nu namağlup lider olarak tamamladı. 23 puanla zirvede.

09.12.2024 09:05
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Kayseri Şemsettin Atasun 1. Amatör Küme A Grubu'nda mücadele eden Gaziosmanpaşaspor, ligin ilk yarısını lider tamamladı.

Kayseri Şemsettin Atasun Birinci Amatör Küme A Grubu'nda ligin ilk yarısı tamamlandı. A Grubunun tek namağlup takımı Gaziosmanpaşaspor, liderlik koltuğunu elinde bulunduruyor. Gaziosmanpaşaspor ligin 9. haftasında Kocasinan Ülküspor'u 3-0 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu. Mavi-lacivertliler oynadığı 9 maç sonunda 7 galibiyet, 2 beraberlik alarak 23 puan topladı. En yakın takipçisine 5 puan fark atan Gaziosmanpaşaspor aynı zamanda attığı 24 gol ile grubun en fazla gol atan ikinci takımı oldu.

A Grubu'nda mağlubiyeti bulunmayan takım konumunda olan Gazisosmanpaşaspor ligin ikinci yarısında da kaldığı yerden devam etmek istiyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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