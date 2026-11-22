Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 12. Grup 7'inci hafta mücadelesinde Gazipaşa Belediyespor konuk ettiği Marmaris Belediyesi Futbol Spor Kulübü'ne 1-5 yenildi.

Gazipaşa İlçe Stadı'ndaki karşılaşmayı, Uşak bölgesi hakemlerinden Emre Eren, Sadık Arıkan ve Mehmet Kozak yönetti.

Marmaris Belediyesi Futbol Spor Kulübü, karşılaşmanın 16. dakikasında Adem Parlak'ın penaltı golüyle 0-1 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Karşılaşmanın 56. dakikasında konuk ekip, Adem Parlak'ın golüyle skoru 0-2'ye yaptı. 69. dakikada ev sahibi takım Boğtan Kızıltan'ın golüyle skoru 1-2'ye getirdi.

Konuk ekip 74. dakikada Umut Kıral attığı golle takımını 1-3 öne geçirdi. Adem Parlak'ın 76. dakikadaki golüyle konuk ekip skoru 1-4 yaptı. 80. dakikada Hakan Öztürk glüyle konuk ekip skoru 1-5'e taşıdı.

Karşılaşma, 1-5'lik skorla bitti.

Marmaris Belediyesi Futbol Spor Kulübü As Başkanı Bilgin Özkaynak, galibiyete çok ihtiyaçları olduğu bir haftada oyuncularının iyi bir mücadeleyle galip gelmelerinden mutlu olduklarını kaydetti.

Öte yandan, Gazipaşa Belediyespor ligin 8. Haftasında Denizli ekibi Çal Belediyespor'a konuk olacak. Marmaris Belediyesi Futbol Spor Kulübü ise haftayı bay geçecek.