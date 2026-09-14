Gazişehir Gaziantep tekerlekli sandalye basketbolunda play-off hedefiyle hazırlanıyor - Son Dakika
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Gazişehir Gaziantep tekerlekli sandalye basketbolunda play-off hedefiyle hazırlanıyor

Gazişehir Gaziantep tekerlekli sandalye basketbolunda play-off hedefiyle hazırlanıyor
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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'ni geçen sezon 10. sırada tamamlayan Gazişehir Gaziantep, bu sezon play-off'a kalmayı hedefliyor. Başantrenör Muharrem Karakafa, transfer çalışmalarının sürdüğünü ve ekim ayının ilk haftasında tam kadro idmanlara başlayacaklarını söyledi.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'ni geçen sezon 10. tamamlayan Gazişehir Gaziantep, bu sezon play-off'a kalmayı hedefliyor.

Gaziantep'i 2014 yılından bu yana Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde temsil eden Gazişehir Gaziantep, daha önce iki kez finalde kaybettiği kupaya bu sezon ulaşmak için mücadele edecek.

Başantrenör Muharrem Karakafa, AA muhabirine, play-off hedefleri doğrultusunda transfer politikası yürüttüklerini söyledi.

Her yıl maliyetlerin arttığını ve iyi sonuçlar elde edebilmek için kaliteli oyuncuların kadroya dahil edilmesi gerektiğini anlatan Karakafa, "İmkanlarımız doğrultusunda iyi bir takım kurmak için çalıştık. Hedefimiz olan play-off'a kalmak ve ardından gidebildiğimiz en üst noktaya kadar gitmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz." dedi.

Geçen sezonki kadrodan 4 oyuncunun ayrıldığını aktaran Karakafa, şöyle devam etti:

"Bunların yerine 2 oyuncu transfer ettik. Transfer çalışmalarımıza devam ediyoruz. Mevcut kadromuzda 10 sporcumuz var. Bunların 2'si milli takımda. Hazırlıklarımızın ilk etabına eksik başladık. Milli takım kampları bittikten sonra arkadaşlarımız aramıza dönecek. Ekim ayının ilk haftasında tam kadro çalışmalarımıza başlayacağız. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Bu zamana kadar hep üzerine koyarak devam etmiştik. Deprem ve pandemi süreci tüm takımları etkilediği gibi bizi de etkiledi. Bazı sıkıntılar yaşadık ama bu sene hedefimize ulaşmak istiyoruz."

Karakafa, ligin ilk haftasında son şampiyon Fenerbahçe İstanbul Jet, ikinci haftasında ise Galatasaray Fuzul ile karşılaşacaklarını belirterek zorlu maçlarda kazanmak için mücadele edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Basketbol, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gazişehir Gaziantep tekerlekli sandalye basketbolunda play-off hedefiyle hazırlanıyor - Son Dakika

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