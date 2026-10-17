Gebze Belediyespor, deplasmanda AKEDAŞ Onikişubat\'ı 3-1 yenerek ilk haftayı kazandı

Gebze Belediyespor, deplasmanda AKEDAŞ Onikişubat'ı 3-1 yenerek ilk haftayı kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin ilk haftasında Gebze Belediyespor, deplasmanda AKEDAŞ Onikişubat Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. 150 dakika süren mücadelenin setleri 23-25, 30-28, 16-25 ve 20-25 olarak tamamlandı.
Salon: Mustafa Muhammet Güvenmez Merkez Spor Kompleksi
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Recep Karakoç
AKEDAŞ Onikişubat Belediyespor: Arda Bostan, Candido, Hakan Polat, Hamacher, Moreira, Atakan Topal (Galvez, Mehmet Hacıoğlu, Necmi Tokatlıoğlu, Ali İhsan Heper, Burak Çevik)
Gebze Belediyespor: Furkan Aydın, Aykut Acar, Gökhan Gökgöz, Sotola, Tervaportti, Marttilla (Semih Çelik, Bahov, Kaan Atmaca)
Setler: 23-25, 30-28, 16-25, 20-25
Süre: 150 dakika
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin ilk hafta mücadelesinde Gebze Belediyespor, deplasmanda AKEDAŞ Onikişubat Belediyespor'u a 3-1 yendi.
Kaynak: AA
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