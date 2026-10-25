Gebze Belediyespor, Sungurlu Belediyespor'u 25-12'lik setle 3-0 mağlup etti - Son Dakika
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Gebze Belediyespor, Sungurlu Belediyespor'u 25-12'lik setle 3-0 mağlup etti

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Gebze Belediyespor, Sungurlu Belediyespor\'u 25-12\'lik setle 3-0 mağlup etti
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SMS Grup Efeler Ligi'nde Gebze Belediyespor, sahasında konuk ettiği Sungurlu Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. İlk iki seti 25-19, son seti 25-12 kazanan ev sahibi ekipte Marek Sotola 14 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

SMS Grup Efeler Ligi'nde mücadele eden Gebze Belediyespor, sahasında konuk ettiği Sungurlu Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Gebze Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, ilk seti 25-19 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette de üstün oyununu sürdüren Gebze Belediyespor, aynı skorla seti alarak durumu 2-0 yaptı. Üçüncü sete etkili başlayan Gebze Belediyespor, üst üste bulduğu sayılarla farkı açtı. Seti 25-12 kazanan ev sahibi ekip, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Gebze Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hikmet Tatoğlu ile Gebze İlçe Sağlık Müdürü Dr. İlhan Kadıoğlu da karşılaşmayı tribünden takip etti.

Gebze Belediyespor'da Marek Sotola 14, Gökhan Gökgöz 13, Aykut Aydın ise 10 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Kaynak: İHA
GebzeSporSMSSon Dakika

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