Gebze Belediyespor Yeni Sezona Hazırlanıyor

SMS Grup Efeler Ligi'nin yeni takımlarından Gebze Belediyespor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına başladı.

Gebze Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, antrenör Fikret Ayan yönetiminde sezonu açan takım, sağlık kontrollerinin ardından saha çalışması yaptı.

Yeni sezon öncesi oyuncuların kondisyon ve takım uyumunu artırmayı hedefleyen Gebze Belediyespor, SMS Grup Efeler Ligi'nde de yükselişini sürdürmeyi amaçlıyor.

Finlandiya Milli Takımı kadrosunda bulunduğu için sezon hazırlıklarına katılamayan pasör Eemi Tervaportti'nin, ilerleyen günlerde takıma katılmasıyla saha içi organizasyonunun daha da güçlenmesi bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ayan, "Yeni sezon öncesi takımın motivasyonu çok yüksek. Hem kondisyon hem de taktik anlamda eksiklerimizi gideriyoruz. Efeler Ligi'nde Gebze'yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.