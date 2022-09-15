Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Ampute Engelliler Spor Kulübü'nü bünyesine kattı - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Ampute Engelliler Spor Kulübü'nü bünyesine kattı

15.09.2022 15:42
Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Ampute Engelliler Spor Kulübü'nü bünyesine kattı

Geçen sezon Ampute Futbol 2. Ligi'ni şampiyon tamamlayarak üst lige yükselen Sakarya Ampute Engelliler Spor Kulübü, Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü bünyesine katıldı.

Geçen sezon Ampute Futbol 2. Ligi'ni şampiyon tamamlayarak üst lige yükselen Sakarya Ampute Engelliler Spor Kulübü, Sakarya Büyükşehir Belediye spor Kulübü bünyesine katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Ampute Futbol 1. Ligi'ne yükselen takımı makamında ağırladı.

Kulüp Başkanı Cemil Yıldırım, beraberindeki heyet ve sporcuları tebrik eden Yüce, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, takımın artık Büyükşehir armasıyla mücadele edeceğini bildirdi.

Yüce, Sakarya'nın her spor dalında var olması için sağlam altyapı oluşturduklarını belirterek, "Şehrimizde çok büyük potansiyel var. Kültürel ve sportif anlamda 27 branşta 5 bine yakın sporcuyla ulusal ve uluslararası müsabakalarda şehrimizi temsil ediyoruz. Artık bünyemize bir yeni takım daha dahil ediyoruz. Büyükşehir bünyesinde 1. Lig'de oynayacak takımımıza başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Büyükşehir Belediyespor, Sakarya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Ampute Engelliler Spor Kulübü'nü bünyesine kattı - Son Dakika

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