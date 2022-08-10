Sincan Belediyespor yeni sezon hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Sincan Belediyespor yeni sezon hazırlıklarına başladı

10.08.2022 13:52
Sincan Belediyespor yeni sezon hazırlıklarına başladı

Geçen yıl Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) 5. Bölge 2. Grubu 2. sırada bitiren Sincan Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Geçen yıl Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) 5. Bölge 2. Grubu 2. sırada bitiren Sincan Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Geçtiğimiz sezonda 18 maçın 13'ünü kazanan Sincan Belediyespor, Ankara takımları arasında en yüksek puanda olduğu için play-out oynamadı. Bartınspor'un ardından ligi 2. sırada tamamlayan Sincan Belediyespor, ilk antrenmanını gerçekleştirerek yeni sezon hazırlıklarına başladı. İlk idmanında futbolcuları yalnız bırakmayan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan yeni sezonda takıma başarılar diledi. İdman öncesinde sporcularla sohbet eden Başkan Ercan, "Elinizden gelen emeği ortaya koyarak Sincan'ın renklerini, ruhunu ve mücadelesini daima en güzel şekilde temsil ettiniz. İnşallah sağlıklı, huzurlu bir sezon tamamlayıp hak ettiğimiz şampiyonluğa da ulaşırız. Yeni sezonda sizlere yürekten başarılar diliyorum" açıklamasında bulundu.

Ayrıca, Sincan Belediyespor Kulüp Başkanı Süleyman Tarman da yeni sezonun tüm camiaya hayırlı olmasını vurguladı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Sincan Belediyespor, Ankara, Sincan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sincan Belediyespor yeni sezon hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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