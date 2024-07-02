Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil\'in son halini görenler tanıyamıyor

ferhat eser:

Ne anliyolar böyle vücuttan avrupaliya özenmekten başka birşey değil bu atalarını düşün hangisi kas yapmanın derdindeydi ulubatlı hasanı düşün kaleye bayrak dikti sıfır kasla şerife bacıyı düşün cephede tonlarca ağırlıkta top mermisi taşıdı hiç biri vücut geliştirmeye gitmedi tamamen yerli ve milli RUHLARI ŞAD OLSUN

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GFB1907OKAN null: bozuk saat hesabı arada sırada alakasız konularda da olsa doğru yorum yapabilen Ferhat :) 35 14

Smd Engin: Cahil cahil konuşma. Tarihte Ulubatlı Hasan diye biri yok. Kulaktan duyma şeyler ahkam kesmeyin. Ayrıca herkes istediği şeyi yapmakta özgür. Sana ters gelen adama doğru gelir. 14 28

ferhat eser: smd ben sana öyle bir ters gelirimki aklın kaçar ulubatlı hasan istanbul feth edildiği zaman topkapıda ilk bayrağı diken adamdır onca ok yemesine rağmen bayrağı kaleye dikmiştir 24 6