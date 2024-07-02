Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil'in son halini görenler tanıyamıyor - Son Dakika
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Spor

Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil'in son halini görenler tanıyamıyor

Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil\'in son halini görenler tanıyamıyor

Futbolu bıraktıktan sonra kendini spora veren eski futbolcu Mesut Özil, son haliyle görenleri hayrete düşürdü. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özil'in kaslı hali büyük beğeni aldı.

02.07.2024 15:14
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Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan dünya yıldızı Mesut Özil'in kaslı hali hayranlarını şaşkına çevirmeye devame ediyor.

BÜYÜK BEĞENİ ALDI

Özil'in geçmişteki zayıf imajının aksine, son paylaşımlarında görülen daha iri ve kaslı vücut yapısı, takipçiler arasında büyük bir merak uyandırdı. Özellikle futbol kariyerinde alışkın olduğumuz zarif ve teknik futbolcu imajından uzaklaşarak kaslı bir yapıya sahip olması, pek çok kişinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

"NE OLDU SANA MESUT?"

Özil'in son paylaşımlarına gelen yorumlar arasında, "Ne olmuş sana Mesut?", "Böyle görünce tanıyamadık seni!", "Güçlü bir görünüme bürünmüşsün, ne yaptın?" gibi ifadeler öne çıktı.

İşte Mesut'un son hali;

Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil'in son halini görenler tanıyamıyor
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Sosyal Medya, Mesut Özil, Son Hali, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil'in son halini görenler tanıyamıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • ferhat eser: Ne anliyolar böyle vücuttan avrupaliya özenmekten başka birşey değil bu atalarını düşün hangisi kas yapmanın derdindeydi ulubatlı hasanı düşün kaleye bayrak dikti sıfır kasla şerife bacıyı düşün cephede tonlarca ağırlıkta top mermisi taşıdı hiç biri vücut geliştirmeye gitmedi tamamen yerli ve milli RUHLARI ŞAD OLSUN 60 53 Yanıtla
    GFB1907OKAN null: bozuk saat hesabı arada sırada alakasız konularda da olsa doğru yorum yapabilen Ferhat :) 35 14 Smd Engin: Cahil cahil konuşma. Tarihte Ulubatlı Hasan diye biri yok. Kulaktan duyma şeyler ahkam kesmeyin. Ayrıca herkes istediği şeyi yapmakta özgür. Sana ters gelen adama doğru gelir. 14 28 ferhat eser: smd ben sana öyle bir ters gelirimki aklın kaçar ulubatlı hasan istanbul feth edildiği zaman topkapıda ilk bayrağı diken adamdır onca ok yemesine rağmen bayrağı kaleye dikmiştir 24 6 Çağdaş Sümer: şimdi sana mesaj atmaya gelir birileri ?? 5 3
  • Salih Akinci: Steroid’i basmış abimiz. 12 0 Yanıtla
  • Cengiz kırlak: iğne nin gücü adına 10 0 Yanıtla
  • Selim Sariali: 6 kür tribulon 6 kür deca tamamdır. Steroid vücudu 6 ayda bile olur 4 1 Yanıtla
  • Yiğit Korkmaz: Futbolu bıraktıktan sonra kendini spora veren???? haberin girişine bak.. 3 1 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN: Şimdi adama sormazlarmi neden simdi diye 1 1 Yanıtla
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