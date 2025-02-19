Gediz Belediye Başkanı Akel\'den Altınkent Spor\'a Destek

Spor

Kütahya'nın Gediz ilçesinde geçtiğimiz hafta sonu oynanan Yeşilay Spor- Altınkent Spor karşılaşmasında hakem kararları krize neden olmuş, Altınkent Spor sahadan 3-0 hükmen mağlup ayrılmıştı. Altınkent Spor'a kamuoyundan yoğun destek gelirken, Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel de kulübe sahip çıktı.

Başkan Akel, Altınkent Spor yöneticileri ve takım kaptanı ile bir araya gelerek dayanışma mesajı verdi.

Başkan Akel, "İlçemizi Süper Amatör Ligi'nde temsil eden güzide kulübümüz Altınkent Spor, deplasmanda oynadığı müsabakada hakem hataları nedeniyle mağdur edilmiştir. Bu durum, maçın sonucuna doğrudan etki etmiştir. Kulüp başkanımız ve takım kaptanımızla yaptığımız istişarede, gelişen olayların takipçisi olacağımızı ve mağduriyetin giderilmesi için gerekli adımları ivedilikle atacağımızı ifade ettik" dedi.

Başkan Akel, Altınkent Spor'un yalnız olmadığını vurgulayarak, ilçenin sporcularının emeklerinin korunması için gereken her türlü desteği sağlayacaklarını belirtti. - KÜTAHYA