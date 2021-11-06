Gediz'de 'Basketbol' günleri başladı

Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü basketbolu sevdirmek ve altyapıyı indirmek için Gençlik ve Spor Bakanlığının 3x3 Sokak Basketbolu "Sokaklar Bizim" projesi ile Gediz İlçe Spor Müdürlüğü tesisleri ve Gediz Belediye semt sahalarında basketbol etkinliklerine başladı.

Gediz Belediyesi tarafından ışıklandırmaları yapılan semt sahalarında yetenekli gençleri tespit ettiklerini söyleyen Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Keskin; "Belirlediğimiz genç yeteneklerimizi İlçe spor Müdürlüğüne davet ederek Salı ve Perşembe günleri gerçekleştirdiğimiz toplu antrenmanlarımıza davet ediyoruz. Gediz'de büyükler kategorisinde takımlarımız oyunları ile alt yapıdaki gençlere eğitim vererek birlikte eğlenceli vakit geçiriyoruz. Kaymakamımız Hakan Alkan ve Gediz Belediye Başkanımız bu konuda bizlerden desteklerini esirgemiyor. Basketbolu ilçemizde inşallah daha ileri seviyelere taşıyacağız" dedi. - KÜTAHYA