Gediz'de ilkokul ve ortaokullar arası halı saha turnuvası sona erdi - Son Dakika
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Gediz'de ilkokul ve ortaokullar arası halı saha turnuvası sona erdi

17.06.2022 16:02
Gediz'de ilkokul ve ortaokullar arası halı saha turnuvası sona erdi

Kütahya'nın Gediz İlçesinde Büyük Zaferin 100. Yılı etkinlikleri içerisinde ilkokul ve ortaokullar arası halı saha turnuvası düzenlendi.

Kütahya'nın Gediz İlçesinde Büyük Zaferin 100. Yılı etkinlikleri içerisinde ilkokul ve ortaokullar arası halı saha turnuvası düzenlendi.

Büyük Zaferin 100.Yılı etkinlikleri çerçevesinde Gediz Kaymakamlığı, Gediz Belediyesi, Gediz Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü, Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gediz Amatör Spor Kulüpleri Derneği ve Gediz Atatürk Ortaokulu iş birliğinde düzenlenen ilkokul ve ortaokullar arası halı saha turnuvası final müsabakalarıyla sona erdi. Final müsabakalarından sonra madalya ve kupa töreni düzenlendi.

Düzenlenen kupa törenine, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, İlçe Emniyet Müdür Vekili Sıraç Karakaya, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Keskin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, Gediz Amatör Spor Kulüpleri Derneği Başkanı Mesut Yörük, daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Gediz Belediyesi Halı Saha Tesisleri'nde düzenlenen turnuvada, Minik Kızlar Kategorisinde; Erdoğmuş Şehit Ramazan Demirci İlkokulu birinci, Kurtuluş İlkokulu ikinci, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu üçüncü oldu.

Minik Erkekler Kategorisinde; Kurtuluş İlkokulu birinci, Dayınlar İlkokulu ikinci, Gökler Şehit Ali Kazankaya İlkokulu üçüncü, Özel İsabet İlkokulu dördüncü oldu.

Küçük Kızlar Kategorisinde; Üzümlü Ortaokulu birinci, Mehmetçik Ortaokulu ikinci, Atatürk Ortaokulu üçüncü, 1 Eylül İmam Hatip Ortaokulu dördüncü oldu.

Küçük Erkekler Kategorisinde; Atatürk Ortaokulu birinci, 1 Eylül İmam Hatip Ortaokulu ikinci, Yunuslar Ortaokulu üçüncü, Özel İsabet Ortaokulu dördüncü oldu.

Yıldız Kızlar Kategorisinde; Üzümlü Ortaokulu birinci, Atatürk Ortaokulu ikinci, Mehmetçik Ortaokulu üçüncü, 1 Eylül İmam Hatip Ortaokulu dördüncü olurken,

Yıldız Erkekler Kategorisinde; Atatürk Ortaokulu birinci, Yenikent Ortaokulu ikinci, Mehmetçik Ortaokulu üçüncü, Fırdan Ortaokulu dördüncü oldu.

Turnuva sonunda dereceye giren takımlara protokol üyeleri tarafından ödülleri takdim edildi. - KÜTAHYA

Gediz'de ilkokul ve ortaokullar arası halı saha turnuvası sona erdi
Gediz'de ilkokul ve ortaokullar arası halı saha turnuvası sona erdi
Gediz'de ilkokul ve ortaokullar arası halı saha turnuvası sona erdi
Gediz'de ilkokul ve ortaokullar arası halı saha turnuvası sona erdi
Gediz'de ilkokul ve ortaokullar arası halı saha turnuvası sona erdi
Gediz'de ilkokul ve ortaokullar arası halı saha turnuvası sona erdi

YORUMLAR
500
'Jandarma vazife aşkı ve sorumluluk anlayışı içerisinde görevini yerine getiriyor' 'Jandarma vazife aşkı ve sorumluluk anlayışı içerisinde görevini yerine getiriyor'
Kaynak: İHA

Gediz Belediyesi, Hisarcık, Kütahya, Gediz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gediz'de ilkokul ve ortaokullar arası halı saha turnuvası sona erdi - Son Dakika

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