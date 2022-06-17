Büyük Zaferin 100.Yılı etkinlikleri çerçevesinde Gediz Kaymakamlığı, Gediz Belediyesi , Gediz Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü, Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü , Gediz Amatör Spor Kulüpleri Derneği ve Gediz Atatürk Ortaokulu iş birliğinde düzenlenen ilkokul ve ortaokullar arası halı saha turnuvası final müsabakalarıyla sona erdi. Final müsabakalarından sonra madalya ve kupa töreni düzenlendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Gediz'de ilkokul ve ortaokullar arası halı saha turnuvası sona erdi - Son Dakika

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