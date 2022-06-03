Gediz spor okulları protokolü imzalandı - Son Dakika
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Gediz spor okulları protokolü imzalandı

03.06.2022 12:18
Gediz spor okulları protokolü imzalandı

Kütahya'nın Gediz İlçesinde Belediye ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü arasında Gönüllülük Alanı Spor Merkezi ve Spor Okulları iş birliği protokolü imzalandı.

Kütahya'nın Gediz İlçesinde Belediye ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü arasında Gönüllülük Alanı Spor Merkezi ve Spor Okulları iş birliği protokolü imzalandı.

Spor Okulları protokolü Başkanlık makamında Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Keskin arasında imzalandı.

Konu hakkında açıklama yapan Başkan Akçadurak; "İlçemizde spor kültürü ve ahlakını oluşturmak amacıyla geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve gençlerimize yönelik düzenlenecek olan ücretsiz Spor Okulları için protokol imzalandı. Çocuklarımızı egzersize ve spora yönlendirerek, sağlıklı yaşama destek sağlayacağız. Onları zararlı alışkanlık ve ortamlardan uzak tutacak, ahlaklı bireyler olarak yetişmelerini destekleyeceğiz. Yıl boyunca ücretsiz olarak devam edecek olan spor okullarına tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi bekliyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Gediz spor okulları protokolü imzalandı
Gediz spor okulları protokolü imzalandı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Hisarcık, Kütahya, gençlik, Spor, Son Dakika

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