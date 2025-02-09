Gedson Fernandes'in Sağlık Durumu

Spor

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in ayak bileğinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlılar Gedson Fernandes'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Takımımızın Sivasspor ile oynadığı müsabakada, sol ayak bileğine aldığı darbe sonrası ağrı hisseden ve bu nedenle oyuna devam edemeyen sporcumuz Gedson Fernandes'in yapılan değerlendirmeleri ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesi sonucunda, ayak bileği dış yan bağ kompleksinde (Anterior Talofibular - Anterior Talokalkaneal) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmış olup, klinik süreci aşama aşama takip edilerek Trabzonspor maçına yetiştirilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir" denildi. - İSTANBUL