Geldiği gibi gidebilir! Fenerbahçe sezon başında renklerine bağladığı Crespo'ya kulüp arıyor
17.11.2021 21:58
Ara transfer dönemi için çalışmalara başlayan Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık gündeme geldi. Sarı-lacivertliler sezon başında renklerine bağladığı Miguel Crespo'yu kiralık olarak takımdan göndermeye hazırlanıyor. Portekizli futbolcu, sarı-lacivertli formayla çıktığı 5 maçta gol ve asist katkısı sağlayamadı.
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmalara start verdi. Takımı takviyelerle güçlendirmek isteyen sarı-lacivertlilerde hangi futbolcuların takımdan ayrılacağı da netleşmeye başladı. Buna göre sezon başında transfer edilen Miguel Crespo gönderilecekler listesinin başında yer alıyor.
FENERBAHÇE'YLE 2024'E KADAR KONTRATI VAR
A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'nin beklentileri karşılamayan Miguel Crespo'yu devre arasında kiralamak için formül aradığı ifade edildi. Estoril'den 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen 25 yaşındaki orta saha, sarı-lacivertli formayı 5 maçta giyerken gol ve asist üretemedi. Portekiz basınında da bu haber geniş yankı uyandırdı. Ligdeki son 2 karşılaşmada süre alamayan Crespo'nun 2024'e kadar kontratı bulunuyor.
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