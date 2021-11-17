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Geldiği gibi gidebilir! Fenerbahçe sezon başında renklerine bağladığı Crespo'ya kulüp arıyor - Son Dakika

Geldiği gibi gidebilir! Fenerbahçe sezon başında renklerine bağladığı Crespo'ya kulüp arıyor

17.11.2021 21:58

Ara transfer dönemi için çalışmalara başlayan Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık gündeme geldi. Sarı-lacivertliler sezon başında renklerine bağladığı Miguel Crespo'yu kiralık olarak takımdan göndermeye hazırlanıyor. Portekizli futbolcu, sarı-lacivertli formayla çıktığı 5 maçta gol ve asist katkısı sağlayamadı.

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmalara start verdi. Takımı takviyelerle güçlendirmek isteyen sarı-lacivertlilerde hangi futbolcuların takımdan ayrılacağı da netleşmeye başladı. Buna göre sezon başında transfer edilen Miguel Crespo gönderilecekler listesinin başında yer alıyor.

FENERBAHÇE'YLE 2024'E KADAR KONTRATI VAR

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'nin beklentileri karşılamayan Miguel Crespo'yu devre arasında kiralamak için formül aradığı ifade edildi. Estoril'den 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen 25 yaşındaki orta saha, sarı-lacivertli formayı 5 maçta giyerken gol ve asist üretemedi. Portekiz basınında da bu haber geniş yankı uyandırdı. Ligdeki son 2 karşılaşmada süre alamayan Crespo'nun 2024'e kadar kontratı bulunuyor.

Geldiği gibi gidebilir! Fenerbahçe sezon başında renklerine bağladığı Crespo'ya kulüp arıyor

Fenerbahçe, Miguel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Geldiği gibi gidebilir! Fenerbahçe sezon başında renklerine bağladığı Crespo'ya kulüp arıyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Geldiği gibi gidebilir! Fenerbahçe sezon başında renklerine bağladığı Crespo'ya kulüp arıyor - Son Dakika
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