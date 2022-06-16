Geleceğin hentbolcuları yetişecek - Son Dakika
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Geleceğin hentbolcuları yetişecek

16.06.2022 17:43
Geleceğin hentbolcuları yetişecek

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaz spor okulları çerçevesinde hentbol dalında eğitimlerin startı verildi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaz spor okulları çerçevesinde hentbol dalında eğitimlerin startı verildi.

Muratlı İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nce hentbol yaz okulu başlatıldı. Uzman Antrenör Tuğba Usta öncülüğünde hentbol öğrenen sporcular, yaz tatilindeki serbest zamanlarını hentbol öğrenerek değerlendiriyor. Hentbol ile çocukların yaz tatillerini hem sporla geçireceklerini, hem de yeteneklerini geliştirmeye fırsat bulacaklarını kaydeden Antrenör Usta, spor kurslarına kayıtların sürdüğüne de dikkat çekti.

Muratlı Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda antrenmana çıkan sporcular ise antrenörlerini sevdiklerini ve idmanların keyifli geçtiğini kaydederek; gösterdikleri performansla da tam not aldı. - TEKİRDAĞ

Geleceğin hentbolcuları yetişecek
Geleceğin hentbolcuları yetişecek

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Tekirdağ, Muratlı, Spor, Son Dakika

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