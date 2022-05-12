Geleneksel okçuluk yarışlarına yoğun ilgi - Son Dakika
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Geleneksel okçuluk yarışlarına yoğun ilgi

12.05.2022 12:32

- Geleneksel okçuluk yarışlarına yoğun ilgi Tokat'ta düzenlenen Açık Hava Puta ve Hava Koşusu 110 takımdan 800'ün üzerinde sporcunun katılımı ile başladı.

- Geleneksel okçuluk yarışlarına yoğun ilgi

TOKAT - Tokat'ta düzenlenen Açık Hava Puta ve Hava Koşusu 110 takımdan 800'ün üzerinde sporcunun katılımı ile başladı.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından organize edilen Tokat Danişment Gazi Büyükler Açık Hava Puta koşusu eleme turlarına sporcular yoğun ilgi gösterdi. Gaziosmanpaşa Stadyumu'nda başlayan yarışma kadınlar ve erkekler kategorilerinde düzenlendi. Geleneksel kıyafetleri ile ok atanlar renkli görüntüler oluşturdu. Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Varol Türkoğlu, Tokat'ta yapılan yarışmanın milli takım seçmesinin ilk aşaması olarak değerlendirdiklerini söyledi. Erzincan'da yapılacak olan yarışmanın ardından en iyi 19 kişini seçilerek milli takım kampına davet edileceğine dikkat çeken Türkoğlu, "Buradan çıkan sporcular İslam oyunlarında milli olacaklar. Yani yörük oyunlarında da tekrar milli takımımızı temsil edecekler. Kadın sporcularımız 60 metre, erkek sporcularımız 70 metreden hedef vurmaya çalışıyorlar" dedi.

"Atalarını anıyorlar"

Türkoğlu, geleneksel okçulukla kültürünü yaşatılmaya çalışıldığını belirterek, "Atalarını anıyorlar. Geleneksel okçuluğumuzu geliştirmek için çaba gösteriyorlar. Her geçen gün ilgi artıyor sanırım. İnanılmaz bir yoğunluk oldu. 400'ün üzerinde kulüp oldu. Bugün 110 tane kulüp yarışmaya katıldı. 800 civarında da sporcu var burada. Normal şartlarda bu daha da çoğalacaktır diye düşünüyoruz. Gençlerde çok büyük bir talep var. Bu yazın belki bu sayıyı ikiye bile katlayabilir" diye konuştu.

Geleneksel okçu sporcularından Semiha Yılmaz ise keyif aldıkları bir yarışmaya katılmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Ata sporunu yapmaktan o kadar keyif alıyoruz ki. İnşallah bu sporu gelecek nesillerimize de şevkle aktaracağız. Ona inanıyoruz. Onlara örnek olmaya çalışacağız" diye konuştu.

Osmaniye'den yarışmaya katılan İlyas Yüce, 7 yıldır bu sporu yaptıklarını belirterek, "Bu yarışmanın en yaşlısıyım sanırım. Geleneksek okçulukta muhteşem bir gelişme var. Ülkemizin, insanlarımızın, milletimizin töresini, tarihten kopup gelen sporu tekrar canlandırmak heyecan verici. Etrafa muhteşem bir görüntü var" ifadelerini kullandı.

Tokat Danişment Gazi Büyükler yarışmaları 15 Mayıs'ta eski Tokat Havaalanı'nda yapılacak olan menzil yarışları ile son bulacak.

Geleneksel okçuluk yarışlarına yoğun ilgi
Geleneksel okçuluk yarışlarına yoğun ilgi
Geleneksel okçuluk yarışlarına yoğun ilgi
Geleneksel okçuluk yarışlarına yoğun ilgi
Geleneksel okçuluk yarışlarına yoğun ilgi
Geleneksel okçuluk yarışlarına yoğun ilgi

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Geleneksel okçuluk yarışlarına yoğun ilgi - Son Dakika


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