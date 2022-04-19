Geleneksel Türk Okçuluğu Müsabakaları tamamlandı - Son Dakika
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Geleneksel Türk Okçuluğu Müsabakaları tamamlandı

19.04.2022 13:50
Geleneksel Türk Okçuluğu Müsabakaları tamamlandı

Afyonkarahisar'da Geleneksel Türk Okçuluğu müsabakaları tamamlandı.

Afyonkarahisar'da Geleneksel Türk Okçuluğu müsabakaları tamamlandı. Müsabakalarda dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Afyonkarahisar Spor Kompleksi'nde başlayan ve birçok sporcunun katılımıyla gerçekleşen Geleneksel Türk Okçuluk Müsabakalarına yüzlerce ok fırlatıldı. Afyonkarahisar'da bulunan birçok lise; takım ve bireysel olarak yarıştı. Okul Sporları Afyonkarahisar İl Temsilcisi Muhammet Doğan okçuluk sporunun ecdat yadigarı ve Peygamber sünneti olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Biz gerçekten de çocuklarımızın fiziksel ve pozitif anlamda gelişimi için her zaman yapılabilecek olan okçuluk sporunu destekliyoruz." - AFYONKARAHİSAR

Geleneksel Türk Okçuluğu Müsabakaları tamamlandı
Geleneksel Türk Okçuluğu Müsabakaları tamamlandı

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Karahisar, Okçuluk, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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