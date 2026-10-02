Geleneksel Türk okçuluğunda Aksaçlılar Puta Kupası yarın 80 sporcuyla başlıyor

Geleneksel Türk okçuluğunda Aksaçlılar Puta Kupası yarın 80 sporcuyla başlıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunun düzenlediği Aksaçlılar Açık Hava Puta Federasyon Kupası yarın başlıyor. 2 gün sürecek organizasyonda 15 ilden 80 sporcu, kadınlar ve erkekler kategorilerinde 50 yaş üstü grupta mücadele edecek.
Geleneksel Türk Okçuluk Aksaçlılar Açık Hava Puta Federasyon Kupası, yarın başlayacak.
Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2 gün sürecek, kadınlar ve erkekler kategorilerinde gerçekleştirilecek organiasyonda 15 ilden 80 sporcu mücadele edecek.
Sporcular, 50 yaş üstü grubunda, hareketli puta müsabakasında 30, 45, 60, 75 ve 90 metreye, sabit puta müsabakası için 50 metreye oklarını atarak organizasyonu sıralama, eleme, yarı final, final ve deve kuşu yumurtasına atışları ile tamamlayacak.
Müsabakalarda yalnızca geleneksel kıyafetler giyilebilecek ve teknik kurulun kontrolünden geçen geleneksel oklar ve yaylar kullanılabilecek.
Kaynak: AA
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