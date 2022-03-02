Gelikspor tek golle Çaycuma'yı mağlup etti - Son Dakika

Gelikspor, sahasında konuk ettiği Çaycumaspor'u tek golle geçerek mağlup etti.
Deplasmanlı Süper Amatör Lig Play-Off müsabakalarında Gelikspor sahasında Çaycumaspor'u ağırladı. Meşalelerle futbolcularını karşılayan Gelikspor taraftarları moral desteği verdi.
Müsabakanın 32. dakikasında Emrecan Özbay'ın golüyle 1-0 öne geçen Gelikspor, 9 puana yükseldi. Çaycumaspor müsabaka boyunca beraberlik golü için mücadele verse de başarılı olamadı. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
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