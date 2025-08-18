Gelirse yer yerinden oynar! Galatasaray\'dan taraftarı havalara uçuracak transfer

Süper Lig devi Galatasaray, Manchester United'dan ayrılması beklenen Antony'yi takibine aldı. 25 yaşındaki kanat oyuncusunun da Şampiyonlar Ligi'nde yer alan bir kulüpte forma giymeye sıcak baktığı aktarıldı.

GALATASARAY RADARA ALDI

İngiliz basınında çıkan haberlerde; 25 yaşındaki kanat oyuncusunun Cimbom'un listesinde yer aldığı vurgulandı. Geçen sezon İspanya'nın Real Betis takımında kiralık oynayan Brezilyalı futbolcunun kısa sürede yeni bir takımla anlaşmak istediği ve görüşmeler yaptığı bildirildi.

2026 DÜNYA KUPASI FAKTÖRÜ

Antony'nin yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istediği belirtildi. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde yer almasının önemli bir detay olduğu kaydedildi.

Manchester United ile sözleşmesi 2027'de bitecek olan ünlü yıldızın 2026 Dünya Kupası'nı da düşünerek hareket ettiği aktarıldı. Brezilya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda olmak isteyen Antony'nin sürekli forma giyeceği bir takımda yer almayı planladığı dile getirildi.