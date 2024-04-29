Gemlik Belediye Başkanı Panayır Güneş Spor'a özür ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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Spor

Gemlik Belediye Başkanı Panayır Güneş Spor'a özür ziyaretinde bulundu

Gemlik Belediye Başkanı Panayır Güneş Spor\'a özür ziyaretinde bulundu

Geçtiğimiz hafta sonu Gemlik'te oynanan ve çıkan olaylar sonrasında spor ruhuna yakışmayan anların yaşandığı karşılaşma sonrası Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, misafir takım Panayır Güneş Spor teknik direktörü ve yönetimine özür ziyaretinde bulundu.

29.04.2024 16:39  Güncelleme: 16:42
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Geçtiğimiz hafta sonu Gemlik'te oynanan ve çıkan olaylar sonrasında spor ruhuna yakışmayan anların yaşandığı karşılaşma sonrası Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, misafir takım Panayır Güneş Spor teknik direktörü ve yönetimine özür ziyaretinde bulundu.

Panayır Güneş Spor kulüp lokali ve çay bahçesine giderek özür ziyaretinde bulunan Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, "Öncelikle Gemlik'te böyle bir olayın yaşanmasından dolayı büyük üzüntü yaşadık. Spor müsabakalarının dostluk, kardeşlik ve barış içerisinde geçmesi gerekmektedir. Bu vesile ile Gemlik'te yaşadığınız olaylardan dolayı özür diliyor ve geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Bir daha bu ve benzeri olayların yaşanmamasını temenni ediyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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