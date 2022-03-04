Genç bisikletçi Berkant Taşçı'ya milli görev - Son Dakika
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Genç bisikletçi Berkant Taşçı'ya milli görev

04.03.2022 16:48
Genç bisikletçi Berkant Taşçı'ya milli görev

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Şampiyonası İkinci Etap Puanlı Yol Yarışlarında Denizli'yi temsil eden Pamukkale Gençlik Sporlu Berkant Taşçı, elde ettiği derece ile Genç Milli Takıma seçildi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Şampiyonası İkinci Etap Puanlı Yol Yarışlarında Denizli'yi temsil eden Pamukkale Gençlik Sporlu Berkant Taşçı, elde ettiği derece ile Genç Milli Takıma seçildi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Şampiyonası İkinci Etap Puanlı Yol Yarışları 25-27 Şubat 2022 tarihlerinde 327 sporcumuzun katılımıyla Antalya'da gerçekleşti. Yarışlarda sporcular, bitiş noktasına en önce ulaşmak için kıyasıya mücadele etti. Yarışların ardından Pamukkale Gençlik Spor Kulübü sporcusu Berkant Taşçı, yol yarışında beşinci, kriteryum yarışında ise dördüncü oldu. Topladığı puanlarla Genel Klasmanda üçüncülüğe yükselen Taşçı, Genç Milli Takımına seçildi.

Pamukkale Bisiklet Takımı da, son yıllarda gösterdiği başarılı performansıyla organizasyona davet alan takımlar arasında yer aldı. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Genç bisikletçi Berkant Taşçı'ya milli görev - Son Dakika


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