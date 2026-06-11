Genç Bisikletçi Veli Sarı'nın Hedefi Şampiyonluk - Son Dakika
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Genç Bisikletçi Veli Sarı'nın Hedefi Şampiyonluk

11.06.2026 11:12
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16 yaşındaki milli bisikletçi Veli Sarı, Bosna Hersek'teki Balkan Şampiyonası'nda madalya peşinde.

Karaman'da yaşayan 16 yaşındaki milli bisikletçi Veli Sarı, dağ bisikletinde Türkiye'ye madalya getirmek için çalışıyor.

Üç yıl önce okuldan evine bisikletiyle gittiği sırada Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bisiklet Takımı'nın yol antrenmanına rastlayan Veli Sarı, sporculardan etkilenerek bisiklete ilgi duymaya başladı.

Takımın antrenörü Hasan Duman'ın yönlendirmesiyle dağ bisikleti branşında antrenmanlara başlayan Veli Sarı, 2024'te Erzurum'da düzenlenen Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Kariyerinde çeşitli başarıları olan genç sporcu, son olarak Slovenya'da düzenlenen 28. XCO Kamnik Dağ Bisikleti Yarışı'nda Türkiye'yi temsil etti.

Bosna Hersek'te 14-15 Haziran'da düzenlenecek XCO Balkan Şampiyonası için hazırlıklarını sürdüren Veli Sarı, kürsünün en üst basamağında yer almak istiyor.

Kısa sürede çok sayıda başarıya ulaştı

Veli Sarı, AA muhabirine, ilk Türkiye şampiyonluğunu spora başladıktan bir yıl sonra kazandığını söyledi.

Yeni başarılar için antrenmanlara devam ettiğini belirten Veli, şunları kaydetti:

"2024'te 7 yarış kazandım. 2025'te Türkiye Şampiyonası'nda ikinci oldum. 2026 sezonunda ise şu ana kadar bir birinciliğim var. Dağ bisikleti sporunda yokuşlarda zayıflığımdan dolayı çok avantajlıyım. İnişlerde de tekniğim olduğu için her yerden inebiliyorum. Antrenmanlarda hocamın dediklerine uyuyorum. Yazları her gün antrenman yapıyorum. Kışın ise haftanın iki günü yapmıyorum. Antrenmanlar genelde 2-3 saat sürüyor. Dağ bisikleti, yorucu bir spor. Yol bisikleti yarışlarından daha zor oluyor."

Veli Sarı, sporun kendisine çok şey kazandırdığını dile getirdi.

Ülkesine uluslararası bir madalya kazandırmak istediğini vurgulayan Veli, "Ülkemi temsil etmek çok güzel bir duygu. Bosna Hersek'teki Balkan Şampiyonası'nda yarışıp Türkiye'mizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağım. Orada hedefim şampiyon olmak. İlerleyen süreçte hedefim Avrupa şampiyonu olmak." ifadelerini kullandı.

"Kürsüyü göreceğine inanıyoruz"

Bisiklet antrenörü Hasan Duman ise tesadüf eseri karşılaştıkları Veli Sarı'nın çok yetenekli olduğuna dikkati çekerek, "Bisikletçi olmak istiyorum, dedi. O günden beri bisikletle yatıp bisikletle kalkmaya başladı. Verilen antrenman programını birebir uygular. Yaşı ilerledikçe ve güçlendikçe daha iyi dereceler elde edeceğine inanıyoruz. Balkan Şampiyonası'nda Veli'den çok şey bekliyoruz. Kürsüyü göreceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Genç Bisikletçi Veli Sarı'nın Hedefi Şampiyonluk - Son Dakika

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