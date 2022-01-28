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Genç Erkekler ve Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası, Kozan'da yapılacak - Son Dakika

Genç Erkekler ve Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası, Kozan'da yapılacak

28.01.2022 00:57
Genç Erkekler ve Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası, Kozan'da yapılacak

Adana'nın Kozan ilçesi, Oral Arslan Genç Erkekler ve Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Adana'nın Kozan ilçesi, Oral Arslan Genç Erkekler ve Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, İl Gençlik ve Spor Müdürü Muzaffer Çintımar, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, İlçe Gençlik Spor Müdürü Kürşat Gültekin düzenledikleri basın toplantısı ile turnuvayı kamuoyuna duyurdu. Tarihi Arıkan Konağı'nda, Kaymakam Şafak Gürçam, şampiyonaya adını veren Oral Arslan'ın yakın zamanda hayatını kaybeden bir boks antrenörü olduğunu hatırlatarak, "Şampiyonamız 31 Ocak Pazartesi günü başlayıp, 6 Şubat Pazar günü sona erecek. Yaklaşık bir haftadır bu şampiyonanın huzurlu ve güzel bir şekilde geçmesi için gerekli planlamaları ve çalışmaları yapıyoruz. Bu organizasyonla birlikte, ilçemize 900 kişinin gelmesini bekliyoruz. Şuan tüm konaklarımız ve otellerimiz doldu. Gerekli tedbirleri almış durumdayız. Özellikle konaklama konusunda ilçemizdeki bütün kamu ve özel konaklama tesislerini seferber ettik" dedi.

Adana İl Gençlik ve Spor Müdürü Muzaffer Çintımar ise, "Bu organizasyonların sayısını artırmak için elimizden gelen çabayı harcıyoruz. Oluşacak milli takımların da uluslararası arenada Türkiyemizi en iyi şekilde temsil edeceğine şüphem yok. Bütün hazırlıklarımızı yaptık ve şampiyonanın başlayacağı günü bekliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Türkiye'de ilçelerin dışında birçok ilin bu tür organizasyonları yapmak için zorluk çektiğini ifade ederek, "Bu organizasyon Kozan adına gurur verici. Bizler elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Kozanlı olduğumuzu bu şampiyona da göstereceğiz. Buradaki en önemli konu da Kozan'ı tanıtmak. Çünkü, Türkiye'nin dört bir köşesinden sporcular Kozan'a gelecek. Milli boksörümüz Fatih Öztürk kardeşime de bu organizasyonu yapılmasında emeği ve desteği olduğu için ayrıca teşekkür ederim. Bu fikri ilk ortaya atan Fatih kardeşimiz oldu. Yapılan görüşmelerin ardından bu organizasyonu Kozan'a verdiler" şeklinde konuştu. - ADANA

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Hisarcık, Adana, Kozan, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Genç Erkekler ve Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası, Kozan'da yapılacak - Son Dakika
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