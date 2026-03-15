Genç futbolcu Baran Alp Vardar'a taziye

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, vefat eden Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'un 20 yaşındaki futbolcusu Baran Alp Vardar için taziye mesajı yayınladı.

Bakan Bak, NSosyal'deki hesabından paylaşımında, "Baran Alp kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin, İstanbulspor ve futbol camiamızın başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Merhum 20 yaşındaki İstanbulspor futbolcusu Baran Alp Vardar, yaklaşık 1,5 yıldır kanser tedavisi görüyordu.