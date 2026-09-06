Genç judocular Sinem Oruç ve Tuana Gülenay Avrupa ikincisi oldu - Son Dakika
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Genç judocular Sinem Oruç ve Tuana Gülenay Avrupa ikincisi oldu

Genç judocular Sinem Oruç ve Tuana Gülenay Avrupa ikincisi oldu
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Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da düzenlenen Gençler Avrupa Judo Şampiyonası'nda milli sporcular Sinem Oruç (70 kilo) ve Tuana Gülenay (78 kilo) finallerde kaybederek gümüş madalya kazandı. Türkiye'yi 8 kadın ve 8 erkek judocunun temsil ettiği organizasyonda iki milli sporcu da Avrupa 2'ncisi oldu.

Gençler Avrupa Judo Şampiyonası'na katılan milli sporculardan Sinem Oruç ve Tuana Gülenay, gümüş madalya kazandı.

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da düzenlenen organizasyonda Türkiye'yi, 8'er kadın ve erkek judocu temsil etti.

Sinem Oruç, kadınlar 70 kilo finalinde Fransız Chloe Jean'a, Tuana Gülenay da kadınlar 78 kilo finalinde Rus Zlata Suprunenko'ya yenilerek gençlerde Avrupa 2'ncisi oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Genç judocular Sinem Oruç ve Tuana Gülenay Avrupa ikincisi oldu - Son Dakika

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