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Genç kadın milli futbol takımları Antalya'da kampa girdi - Son Dakika

Genç kadın milli futbol takımları Antalya'da kampa girdi

07.02.2022 22:58
Genç kadın milli futbol takımları Antalya'da kampa girdi

Avrupa Şampiyonası 2. Tur Elemeleri B Ligi'nde mücadele edecek 19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı ile Avrupa Şampiyonası Elit Tur etabına katılacak 17 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, Antalya'da kampa girdi.

Avrupa Şampiyonası 2. Tur Elemeleri B Ligi'nde mücadele edecek 19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı ile Avrupa Şampiyonası Elit Tur etabına katılacak 17 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, Antalya'da kampa girdi.

Ay-yıldızlı oyuncular, Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Tesisleri'nde ilk antrenmanı gerçekleştirdi. Milliler, yenilenme ve dar alan oyun çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.

A Milli Kadın Futbol Teknik Direktörü Necla Güngör Kırağası da idmanı tribünden izledi.

19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Begüm Üresin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Şampiyonası eleme maçları öncesi Antalya'da ikinci hazırlık kampına katıldıklarını söyledi.

Nisan ayında gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'na kadar bir hazırlık kampı daha yapacaklarını aktaran Üresin, "Burada hem ligde izlediğimiz yeni oyuncularımıza hem de yurt dışında takip ettiğimiz alt yaş gurubundaki oyunculara yer vermeye çalıştık. Oyuncularımız maçlardan yeni geldi ve yorgunlar. Nisan ayında oynayacağımız resmi maçlar için hazırlıklarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Avrupa Şampiyonası 2. Tur Elemeleri B. Ligi 6. Grup'ta, Arnavutluk, İsrail ve Kıbrıs Rum Kesimi'yle mücadele edeceklerini hatırlatan Üresin, "Antalya'da 5, 8 ve 11 Nisan'da oynanacak maçlara ev sahipliği yapacağız. Şu an lider olarak maçlara katılıyoruz. Umarım kağıt üstündeki bu liderliğimizi, üç maç sonrasında devam ettirip, birinci olarak A Ligi'ne çıkmayı amaçlıyoruz. Yeni ekiple elimizden gelenin en iyisi yapmak istiyoruz." diye konuştu.

19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımın hazırlık kampı, 12 Şubat'ta sona erecek.

Avrupa Şampiyonası Elit Tur etabında Galler, Letonya ve Ermenistan'la karşılaşacak 17 Yaş Altı Kadın Milli Takımı ise teknik direktör Nazlı Ceylan Demirbağ yönetiminde 16 Şubat'a kadar iki etap olarak Antalya'da hazırlık kampını sürdürecek.

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Avrupa Şampiyonası, Antalya, Futbol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Genç kadın milli futbol takımları Antalya'da kampa girdi - Son Dakika Spor


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