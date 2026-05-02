Başkan Balaban’dan U18 takımına destek: ‘Sonuç ne olursa olsun gurur duyuyoruz’

02.05.2026 13:18  Güncelleme: 13:19
Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Türkiye Şampiyonası öncesi U18 takımını ağırlayarak, "Sonuç ne olursa olsun sizlerle gurur duyuyoruz." dedi.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, 5-7 Mayıs tarihlerinde Kütahya'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları'nda Manisa'yı temsil edecek Yunusemre Belediyespor U18 Futbol Takımı'nı makamında ağırladı.

Genç sporcularla bir araya gelerek moral veren Başkan Balaban, sporun sadece sonuç odaklı olmadığını vurguladı. Gençlere hitaben konuşan Balaban, "Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sporun sadece sonuçtan ibaret olmadığını çok iyi biliyoruz. Sahada verdiğiniz emek ve mücadele en az başarı kadar değerlidir. Bizim asıl amacımız gençlerimizin hayallerine giden yolda önlerini açmaktır. Sonuç ne olursa olsun sizlerle gurur duyuyoruz ve her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz" dedi.

Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Bülent Kanik ise takımın hedeflerine değinerek, Manisa'yı en iyi şekilde temsil edeceklerine inandıklarını söyledi. Kanik, "Bu sezon da güzel bir hikaye yazmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ziyarete Belediye Başkan Yardımcısı Seyit Ali Özmen, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Tuncay Öztürk ile kulüp yöneticileri Yücel Taşçı, Metin Keleş, Necati Türkoğlular ve Burak Filiz de katıldı.

Yunusemre Belediyespor U18 Takımı, Kütahya'da toplam 8 takımın yer alacağı grup merkezinde; İzmir ve Ankara'dan ikişer takımın yanı sıra Uşak, Konya ve Denizli temsilcileriyle karşı karşıya gelecek. - MANİSA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
