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Genç milli atletler, Balkan Salon Şampiyonası için Sırbistan'a gitti - Son Dakika

Genç milli atletler, Balkan Salon Şampiyonası için Sırbistan'a gitti

11.02.2022 12:13
Genç milli atletler, Balkan Salon Şampiyonası için Sırbistan'a gitti

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yarın düzenlenecek 20 Yaş Altı Balkan Salon Atletizm Şampiyonası için milli sporcular bu ülkeye gitti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yarın düzenlenecek 20 Yaş Altı Balkan Salon Atletizm Şampiyonası için milli sporcular bu ülkeye gitti.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, tek gün sürecek şampiyona için milli sporcuların başkent Belgrad'a giderek organizasyon saatini beklemeye başladıkları belirtildi.

Toplam 23 milli atletin katılacağı şampiyonada piste çıkacak isimler şöyle:

Atilla Göktuğ Taşdelen, Erdal Çarıklıoğlu, Erdem Tilki, Hakan Sakallı, Hakkı Burak Yılmaz, İsmail Nezir, İsmail Taşyürek, Mevlüt Kılıç, Orçun Ünalan, Taner Tunçtan, Utku Köse, Aleyna Karaca, Ayça Fidanoğlu, Edanur Tulum, Hatice Kılıç, Kadriye Dilek Durmuş, Nevin İnce, Pınar Akyol, Simay Özçiftçi, Sude Elif Serdar, Sudenaz Kazanççı, Yağmur Menteş, Yaren Yıldırım.

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Sırbistan, Atletizm, Belgrad, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Genç milli atletler, Balkan Salon Şampiyonası için Sırbistan'a gitti - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Genç milli atletler, Balkan Salon Şampiyonası için Sırbistan'a gitti - Son Dakika
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