Genç milli golfçü Ada Narin, Kuzey İrlanda'da üçüncülük kupasını kazandı

Spor

Genç milli golfçü Ada Narin, Kuzey İrlanda'da düzenlenen "Champion Of Champions"ta üçüncülük kupasının sahibi oldu.

Türkiye Golf Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük genç golf organizasyonlarından biri olan "Champion Of Champions", Kuzey İrlanda'nın Enniskillen kentinde oynandı.

Lough Erne Golf Sahası'nda üç raund üzerinden oynanan müsabakaya ev sahibi İrlanda, İngiltere, Kanada, Norveç, Kenya, Portekiz ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 40 ülkeden toplam 250 oyuncu katıldı.

Bireysel olarak şampiyonaya katılan milli sporcu Ada Narin, kendi kategorisinde üç raund toplamında +28 oynayarak "Champion Of Champions"in World Championship sınıfında üçüncülük kupasını aldı.