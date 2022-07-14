Genç milli hentbolcuların 2. Klasman Avrupa Şampiyonası için kamp kadrosu açıklandı

18 Yaş Altı Erkek Hentbol Milli Takımı'nın, Letonya'da düzenlenecek 2. Klasman Avrupa Şampiyonası için kamp kadrosu açıklandı.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Riga'da 8-14 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 18 Yaş Altı Erkekler 2. Klasman Avrupa Şampiyonası'na katılacak milli takımın 18 Temmuz-6 Ağustos tarihlerinde Ankara'da gerçekleştireceği kampta yer alacak oyuncular belli oldu.

Başantrenör İsmail Tarakçı yönetiminde çalışmalarını sürdürecek millilerin kampına davet edilen sporcular şöyle:

Ahmet Furkan Civan, Muhammed Özgün, Eren Alp Mete, Arda Köse, Efe Karapınar, Danyel Kaya, Doğukan Şirin, Ediz Aktaş, Batuhan Caymaz, Ahmet Yasir Osmanoğlu, Enes Baran Başak, Sadık Emre Herseklioğlu, Mustafa Tekcan, Onur Eren Gedikli, Kayra Mete, Efe Sevi, Egehan Gül, Derviş Eren Demirci, Eyüp Arda Yıldız, Sertan Can Erdoğan, Yiğit Salim Yılmaz, Arda Zerin, Efe Şakir Cihan, Azat Çetinkaya, Eren Özekçin.