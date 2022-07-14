Genç milli hentbolcuların 2. Klasman Avrupa Şampiyonası için kamp kadrosu açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Genç milli hentbolcuların 2. Klasman Avrupa Şampiyonası için kamp kadrosu açıklandı

14.07.2022 15:46
Genç milli hentbolcuların 2. Klasman Avrupa Şampiyonası için kamp kadrosu açıklandı

18 Yaş Altı Erkek Hentbol Milli Takımı'nın, Letonya'da düzenlenecek 2. Klasman Avrupa Şampiyonası için kamp kadrosu açıklandı.

18 Yaş Altı Erkek Hentbol Milli Takımı'nın, Letonya'da düzenlenecek 2. Klasman Avrupa Şampiyonası için kamp kadrosu açıklandı.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Riga'da 8-14 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 18 Yaş Altı Erkekler 2. Klasman Avrupa Şampiyonası'na katılacak milli takımın 18 Temmuz-6 Ağustos tarihlerinde Ankara'da gerçekleştireceği kampta yer alacak oyuncular belli oldu.

Başantrenör İsmail Tarakçı yönetiminde çalışmalarını sürdürecek millilerin kampına davet edilen sporcular şöyle:

Ahmet Furkan Civan, Muhammed Özgün, Eren Alp Mete, Arda Köse, Efe Karapınar, Danyel Kaya, Doğukan Şirin, Ediz Aktaş, Batuhan Caymaz, Ahmet Yasir Osmanoğlu, Enes Baran Başak, Sadık Emre Herseklioğlu, Mustafa Tekcan, Onur Eren Gedikli, Kayra Mete, Efe Sevi, Egehan Gül, Derviş Eren Demirci, Eyüp Arda Yıldız, Sertan Can Erdoğan, Yiğit Salim Yılmaz, Arda Zerin, Efe Şakir Cihan, Azat Çetinkaya, Eren Özekçin.

YORUMLAR
500
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, 8 ay sonra korta döndü Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, 8 ay sonra korta döndü
Kaynak: AA

Letonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Genç milli hentbolcuların 2. Klasman Avrupa Şampiyonası için kamp kadrosu açıklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:35 Psikolojisi bozuk olan asker, hava değişimi iznine geldiği evde babasını öldürdü, annesi ile kardeşini yaraladı
15:31 İmamoğlu protesto edildi! Saraçhane'de bulunan İBB binasının önüne "İstanbul'a hoş geldin" yazılı pankart asıldı
15:30 Nez kendini kaybetti, cinsel ilişkiye girdiği yerleri açıkladı! "Ben kıskanç bir kadın değilim, açık ilişki yaşamak istiyorum"
15:22 Cinayet şüphelisi Tokatspor Başkanı, Nazmi Arıkanı öldürdü mü? Ufuk Akçekaya'nın ifadesi ortaya çıktı
15:14 İskeçe Müftüsü Ahmet Mete vefat etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan eşini aradı
14:49 Şef Mehmet Yalçınkaya'dan MasterChef'te "Hayır" oyu kullandığı yarışmacıya iş teklifi
14:35 Manchester United kasanın ağzını açtı! Frenkie De Jong için dudak uçuklatan bedel
14:03 Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko sahaya çıkıyor! İşte THY EuroLeague'de ilk hafta programı...
13:43 Aleyna Tilki'yi koruyan Nez Demet Akalın'a ateş püskürdü: Bazı isimler benim adımın yanında olmamalı
13:39 15 Temmuz etkinliğine davet edilmediğini söyleyen İmamoğlu: Erdoğan'ı Saraçhane'de bekleyeceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2022 15:53:35. #1.12#
SON DAKİKA: Genç milli hentbolcuların 2. Klasman Avrupa Şampiyonası için kamp kadrosu açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement