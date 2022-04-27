Genç otomobil sporcusu Berkay Besler, Prototype Kupası Almanya Şampiyonası'na iyi başladı - Son Dakika
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Genç otomobil sporcusu Berkay Besler, Prototype Kupası Almanya Şampiyonası'na iyi başladı

27.04.2022 13:39
Genç otomobil sporcusu Berkay Besler, Prototype Kupası Almanya Şampiyonası'na iyi başladı

Genç yaşına rağmen kariyerinde ulusal ve uluslararası birçok başarı bulunan otomobil sporcusu Berkay Besler, Prototype Kupası Almanya Şampiyonası'nın yarışlarında birincilik elde etti.

Genç yaşına rağmen kariyerinde ulusal ve uluslararası birçok başarı bulunan otomobil sporcusu Berkay Besler, Prototype Kupası Almanya Şampiyonası'nın yarışlarında birincilik elde etti.

Kariyerinde 5 Türkiye, 1 Belçika şampiyonluğunun yanı sıra, dünya üçüncülüğü ve Academy Trophy Şampiyonası'nda üçüncülüğü bulunan 23 yaşındaki sporcu, Prototype Kupası Almanya Şampiyonası'nın ilk prototip yarışlarının ikisinde zirvede yer aldı.

Aynı zamanda Borusan Otomotiv Motorsport'la GT4 Avrupa Şampiyonası'nda da Türkiye'yi temsil eden Berkay, "Prototype Kupası Almanya Şampiyonası'nın ilk yarışı için Belçika'nın Spa pistindeydik. Takımla birlikte yaptığımız ilk prototip yarışlarının ikisini de birinci bitirdik. Şampiyona 4 hafta sonu ve 8 yarıştan oluşuyor. İlk hafta sonunu tamamladık geriye 3 hafta sonu 6 yarış kaldı. Bu hafta sonu alabileceğimiz maksimum puanı aldık ve şu anda şampiyonada lider konumdayız." ifadelerini kullandı.

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Otomobil, Belçika, Türkiye, Almanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Genç otomobil sporcusu Berkay Besler, Prototype Kupası Almanya Şampiyonası'na iyi başladı - Son Dakika


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