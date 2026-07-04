Genç Pehlivanlara Büyük Ödül Desteği - Son Dakika
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Genç Pehlivanlara Büyük Ödül Desteği

04.07.2026 22:54
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Kırkpınar Yağlı Güreşleri ağası Ufuk Özünlü, genç pehlivanlar için büyük ödül açıklayacak.

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ağası Ufuk Özünlü, genç pehlivanları yağlı güreşe teşvik etmek için büyük bir ödül açıklayacaklarını belirtti.

Özünlü, Karaağaç Mahallesi'ndeki bir restoranda düzenlediği yemekte, babasının teşvikiyle 2 yıl önce çıktığı yolda Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni tanıtmak için çeşitli çalışmalar yaptığını söyledi.

Düzenlenen yemeğe, önceki dönem Kırkpınar ağası Seyfettin Selim ile başka bir boyut kazandırmak istediklerini belirten Özünlü, şöyle konuştu:

"Ahilik'te 'Kapını açık tut, elini açık tut, sofranı açık tut.' denir. Biz de bu kadim gelenekten yola çıkarak, çok zor şartlar altında bu işi devam ettirmeye çalışan pehlivan kardeşlerimiz için bir destek ve dayanışma gecesi olsun istedik. Kimin gönlünden ne kopuyorsa, değerli iş insanlarımız, değerli arkadaşlarımız, yarın hepinizin adına özellikle alt boylarda bu kadim geleneğin devam etmesi için genç çocuklarımıza büyük bir ödül açıklamak istiyoruz."

Edirne Valisi Yunus Sezer de genç pehlivanları destekleyecek uygulamayı anlamlı bulduğunu belirterek, 500 bin lira bağışta bulunacaklarını ifade etti.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ise Özünlü'nün teklifini duyunca duygulandığını, federasyon olarak 1 milyon lira destek vereceklerini kaydetti.

Selim de Özünlü ile geleceğin başpehlivanlarına destek olmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Rubato grubunun konser verdiği geceye, Dünya Güreş Birliği Başkanı Nenad Lalovic, güreş ağaları ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA

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