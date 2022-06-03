Genç sporcular Kaymakam Baytak tarafından ödüllendirildi - Son Dakika
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Genç sporcular Kaymakam Baytak tarafından ödüllendirildi

03.06.2022 12:29
Genç sporcular Kaymakam Baytak tarafından ödüllendirildi

Eskişehir Seyitgazi Seyyid Battalgazi İmam Hatip Ortaokulu Geleneksel Okçuluk Kız ve Erkek Takımları, Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak tarafından ödülendirildiler.

Eskişehir Seyitgazi Seyyid Battalgazi İmam Hatip Ortaokulu Geleneksel Okçuluk Kız ve Erkek Takımları, Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak tarafından ödülendirildiler.

Eskişehir Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak, geleneksel okçuluk Türkiye şampiyonasında erkekler Türkiye 3. sü, kızlar Türkiye 8. si olan Seyyid Battalgazi İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerini makamında kabul etti ve ödüllendirdi. Profesyonel bir eğitim ya da spor kulübü desteği almadan okul bünyesinde yaptıkları hazırlıkla katıldıkları, Türkiye Şampiyonasında, 87 okuldan 289 sporcunun katıldığı Küçükler kategorisinde Erkek Takımı Türkiye 3. sü, Kız Takımı ise Türkiye 8.si ekibi makamında kabul eden Seyitgazi Kaymakamı Baytak; "Öğrencilerimizi başarılarından dolayı kutluyorum, sporun ve sporcunun her zaman yanındayız. Öğrencilerimizin bu şartlarda başarı kazanmaları bizleri çok memnun etti kendilerini kutluyorum" diye belirtti. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Seyitgazi, Eskişehir, Spor, Son Dakika

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