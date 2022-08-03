Tuğberk Tanrıvermiş, Roma'ya döndü - Son Dakika
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Tuğberk Tanrıvermiş, Roma'ya döndü

03.08.2022 17:29
Tuğberk Tanrıvermiş, Roma'ya döndü

Genç Türk teknik direktör Tuğberk Tanrıvermiş, yeni sezonda Roma 18 Yaş Altı Futbol Takımı'nı yönetecek.

Genç Türk teknik direktör Tuğberk Tanrıvermiş, yeni sezonda Roma 18 Yaş Altı Futbol Takımı'nı yönetecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, geçen sezon İtalya'da Spezia 19 Yaş Altı Takımı'nı çalıştıran Tanrıvermiş, Roma'ya 18 yaş altı teknik direktörü olarak döndü.

Türk teknik adam, Roma Futbol A Takımı'nın dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho'nun geniş ekibinde de yer alacak.

Genç teknik adam, kariyerinde daha önce Roma'nın 15 ve 16 yaş altı takımlarını çalıştırmıştı.

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Kaynak: AA

Tuğberk Tanrıvermiş, Futbol, Roma, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tuğberk Tanrıvermiş, Roma'ya döndü - Son Dakika

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