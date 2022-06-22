Türkiye Kano Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Belgrad 'da düzenlenecek organizasyonda 9'u erkek toplam 12 milli sporcu mücadele edecek.

23 Yaş Altı ve Gençler Avrupa Durgunsu Kano Şampiyonası, yarın Sırbistan 'da başlayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Genç ve 23 Yaş Altı Kano Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda yarışacak - Son Dakika

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