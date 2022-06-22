Genç ve 23 Yaş Altı Kano Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda yarışacak - Son Dakika
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Genç ve 23 Yaş Altı Kano Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda yarışacak

22.06.2022 21:25
Genç ve 23 Yaş Altı Kano Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda yarışacak

23 Yaş Altı ve Gençler Avrupa Durgunsu Kano Şampiyonası, yarın Sırbistan'da başlayacak.

23 Yaş Altı ve Gençler Avrupa Durgunsu Kano Şampiyonası, yarın Sırbistan'da başlayacak.

Türkiye Kano Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Belgrad'da düzenlenecek organizasyonda 9'u erkek toplam 12 milli sporcu mücadele edecek.

Organizasyonda Türkiye'yi Faruk Demir, Deniz Romeo Kaya, Emircan Ayaklı, İdris Şentürk, Muhammet Ali Masat, Bedirhan Çıktay, Mehmet Ali Duman, Resul Aydın, Serhat Seven, Zilan Yılmazer, Simge Kaya ve Tuğçe Taylak temsil edecek.

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Kaynak: AA

Sırbistan, Belgrad, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Genç ve 23 Yaş Altı Kano Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda yarışacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Genç ve 23 Yaş Altı Kano Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda yarışacak - Son Dakika
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