Genç Yüzme Milli Takımı'na bronz madalya tebriği

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sırbistan'da düzenlenen Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 4x200 metre serbest bayrak yarışında bronz madalya alan milli sporcuları tebrik etti.

Bakan Bak, paylaştığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

"4x200 metre serbest bayrak yarışında Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazanan Genç Yüzme Milli Takımı'mızı tebrik ediyorum. Elde ettikleri bu başarı ile Türkiye rekoru kıran ve yüzme tarihimizin ilk bayrak madalyasını kazanan Gizem Güvenç, Ecem Dönmez, Ela Naz Özdemir ve Zehra Duru Bilgin'den oluşan Genç Yüzme Milli Takımı'mızın başarılarının devamını diliyorum."