Gençler Avrupa Boks Şampiyonası\'nda 3. olan Pınar Benek Şırnak\'a döndü

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Hırvatistan'da gerçekleşen Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 3. olan Cizre Fen Lisesi öğrencisi milli sporcu Pınar Benek, memleketi Şırnak'a döndü.

Hırvatistan'da gerçekleştirilen Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 57 kiloda ay-yıldızlı forma ile mücadele eden Cizre Fen Lisesi öğrencisi Uludereli milli sporcu Pınar Benek, çeyrek finalde Belaruslu rakibini ilk rauntta RSC (Referee Stops Contest) ile mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde ise Yunan rakibine yenilerek Avrupa üçüncüsü olan Benek, memleketi Şırnak'ta ailesi, boks antrenörü Rıdvan Budak ve CSA Spor Kulübü Başkanı Celal Cabadak tarafından çiçeklerle karşılandı.

Pınar Benek, "Hedefim beş ay sonra yine Hırvatistan'da yapılacak olan Dünya şampiyonasında şampiyon olarak, bayrağımızı göndere çekmek olacaktır" dedi. - ŞIRNAK