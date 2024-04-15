Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye 7 madalya kazandı

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Hırvatistan'da düzenlenen Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 1'i altın, 1'i gümüş ve 5'i bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazanan Boks Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Hırvatistan'da düzenlenen Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 1'i altın, 1'i gümüş ve 5'i bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazanan Boks Milli Takımını yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hırvatistan'ın Porec kentinde düzenlenen Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda kadınlar +81 kiloda altın madalya kazanan Havvanur Kethüda'yı kutluyorum. Organizasyonu 1 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalyayla tamamlayarak bizleri gururlandıran milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum. Genç milli boksörlerimizin gelecekte şampiyonluklar kazanacağına ve ülkemizi başarıyla temsil edeceklerine inanıyorum." - İSTANBUL