Gençler Basketbol Türkiye Birinciliği Turnuvası Kayseri'de başladı - Son Dakika
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Gençler Basketbol Türkiye Birinciliği Turnuvası Kayseri'de başladı

22.03.2022 11:40
Gençler Basketbol Türkiye Birinciliği Turnuvası Kayseri'de başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile düzenlenen Okullar Arası Basketbol Gençler A Kategorisi Türkiye Birinciliği Turnuvası, yapılan açılış seremonisi ile Kayseri'de başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile düzenlenen Okullar Arası Basketbol Gençler A Kategorisi Türkiye Birinciliği Turnuvası, yapılan açılış seremonisi ile Kayseri'de başladı.

Seremoni Törenine Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanlığı Şube Müdürü Harun Ergün, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şemun Akman ve sporcular katıldı. 22-26 Mart tarihleri arasında düzenlenecek turnuvaya Türkiye'nin farklı illerinden 8 erkek ve 8 kız olmak üzere toplam 16 takım katıldı. Yapılan müsabakaların sonunda şampiyon olan takım, 20-28 Eylül tarihlerinde Sırbistan'da düzenlenecek olan Okullar Arası Dünya Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Açılış seremonisine katılan Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanlığı Şube Müdürü Harun Ergün, "Bakanlığımız adına söylemek istiyorum ki karşımızda pırıl pırıl gençler var. Bu bizi hem gururlandırıyor hem de heyecanlandırıyor. Umarım bu organizasyonda başlayan canlı yayınlar, sonrasında sizlerin çok daha mutlu olacağı, gençliğimizi daha fazla spora teşvik edeceği bir yapıyı beraberinde getirir. Herkese başarılar diliyorum. Centilmence ve çok güzel mücadeleler olacağına eminim. Herkese güzel bir organizasyon diliyorum" dedi.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şemun Akman da, "Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliği ile düzenlenen Okullar Arası Basketbol Gençler Şampiyonası'nda artık son noktaya geldik. Büyük mücadeleler verdiniz ve sonunda tünelin ucuna geldiniz. İnşallah herkesin gönlüne göre bir turnuva geçer ve bu turnuvada izlediklerimizi de gururla yad ederiz. Hepinize hoş geldiniz diyor ve centilmence bir turnuva geçmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ise, "Bugün ülke sporumuzda, sporun tabana yayılmasında özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yürüttüğü projeler içerisinde, başta basketbol sporunun okul sporları nezdindeki çalışmaları, organizasyonları ve şampiyonalar neticesinde ortaya çıkan ve özellikle basketbolun okullar nezdinde ilgi ve alaka noktasında çok önemli bir günü ve haftayı şehrimizde icra ediyoruz. Gerçekten güzel müsabakalar olacağı kanaatindeyiz çünkü bizler Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak başta tabi tüm branşları destekliyoruz ama şehrimizin, ülkemizin geleceği olan sizleri özellikle Türk Basketbolunda gelecek olarak görüyoruz. İnşallah bir çoğunuzun milli takımda başarılı olacağınızı ve uluslararası birçok müsabakada yer alacağı düşüncesi ile bu organizasyonları, bu çalışmaları çok önemsiyoruz. Bu vesileyle de şehrimizde şampiyonları ağırlamamıza fırsat veren Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hoş geldiniz diyorum" dedi. - KAYSERİ

Gençler Basketbol Türkiye Birinciliği Turnuvası Kayseri'de başladı
Gençler Basketbol Türkiye Birinciliği Turnuvası Kayseri'de başladı
Gençler Basketbol Türkiye Birinciliği Turnuvası Kayseri'de başladı
Gençler Basketbol Türkiye Birinciliği Turnuvası Kayseri'de başladı
Gençler Basketbol Türkiye Birinciliği Turnuvası Kayseri'de başladı
Gençler Basketbol Türkiye Birinciliği Turnuvası Kayseri'de başladı
Gençler Basketbol Türkiye Birinciliği Turnuvası Kayseri'de başladı
Gençler Basketbol Türkiye Birinciliği Turnuvası Kayseri'de başladı
Gençler Basketbol Türkiye Birinciliği Turnuvası Kayseri'de başladı
Gençler Basketbol Türkiye Birinciliği Turnuvası Kayseri'de başladı

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Gençler Basketbol Türkiye Birinciliği Turnuvası Kayseri'de başladı - Son Dakika
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