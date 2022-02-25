Gençler kale istedi, belediye başkanı isteği geri çevirmedi - Son Dakika
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Gençler kale istedi, belediye başkanı isteği geri çevirmedi

25.02.2022 12:26
Gençler kale istedi, belediye başkanı isteği geri çevirmedi

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, öğrencilerin isteği doğrultusunda okul bahçesine kale monte ettirdi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, öğrencilerin isteği doğrultusunda okul bahçesine kale monte ettirdi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, geçtiğimiz hafta Hacı Osman Mahallesi'nde bulunan Körfez Med Marine Tuncer Şen Fen Lisesi'nde 'Gençlik Buluşmaları'nda öğrencilerle bir araya gelmiş, onların talep ve önerilerini dinlemişti. Öğrenciler de kent için talepleri dışında okul bahçesinde bir de boş olan futbol sahası için kale talep etmişti. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün talimatı sonrası fen işleri müdürlüğü ekipleri, gençlerin istediği kale direğinin imalatını tamamladı ve montajını da gerçekleştirdi.

Okul yöneticileri ve öğrenciler ise taleplerinin yerine gelmesi dolayısıyla Başkan Şener Söğüt'e ve Körfez Belediyesi'ne teşekkür etti. - KOCAELİ

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Şener Söğüt, gençlik, Körfez, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gençler kale istedi, belediye başkanı isteği geri çevirmedi - Son Dakika


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