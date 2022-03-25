Gençler Ragbi Türkiye Birinciliği müsabakaları Trabzon'da sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

Gençler Ragbi Türkiye Birinciliği müsabakaları Trabzon'da sona erdi

25.03.2022 19:03
Gençler Ragbi Türkiye Birinciliği müsabakaları Trabzon'da sona erdi

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Gençler Ragbi Türkiye Birinciliği müsabakaları Trabzon'da sona erdi.

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Gençler Ragbi Türkiye Birinciliği müsabakaları Trabzon'da sona erdi.

Vakfıkebir Stadı'nda gerçekleştirilen müsabakalarda, 22 ilden 36 takım ve 560 sporcu 5 gün boyunca mücadele etti.

Diyarbakır Ergani Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi genç kadın ragbi takımı ile Konya Spor Lisesi genç kadın ragbi takımları arasında oynanan final maçı, çekişmeli görüntülere sahne oldu.

Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan, AA muhabirine, ragbinin Türkiye'de yeni gelişen bir spor dalı olduğunu söyledi.

Federasyonun ragbiyi geliştirme çalışmalarının devam ettiğini belirten Pazan, "Her geçen gün hem genç kadınlarımızda hem de genç erkeklerimizde ragbiye olan ilgi artıyor. Özellikle genç kadınlarımızın ilgisi bizleri sevindiriyor. Son final maçında Diyarbakır ve Konya ekiplerinin mücadelesi bizim için gurur verici bir durum." dedi.

Pazan, müsabakaya destekleri dolayısıyla ilgili kurumların yetkililerine, misafirperverlikleri dolayısıyla da Trabzonlulara teşekkür etti.

Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, ragbi müsabakasının 5 gündür ilçede devam ettiğini anımsatarak, "Bizim için çok farklı bir etkinlik, benim de ilk defa izlediğim bir spor dalı oldu. Farklı bir spor dalının ilçemizde sergilenmesi, federasyonun da müsabaka için ilçemizi seçmesinden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Genç kadınlar kategorisinde birinci olan Diyarbakır ekibinin teknik direktörü Orhan Polat, sporcularının çok iyi mücadele ederek derece aldığını ifade etti.

Diyarbakır Ergani Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sporcularından Seher Yuttaş ise daha önceki müsabakada Türkiye dördüncüsü olduklarını belirterek, "Ragbiyi severek yapıyoruz, Diyarbakır'ı da gururlandırdık, mutluyuz. Kendimize güvendik, hocalarımız da bizlere güvendi." dedi.

Genç kadınlarda Diyarbakır Ergani Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, Konya Spor Lisesi ikinci, Kastamonu Sevim Tokatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü, Samsun Hasan Çakın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımı da dördüncü oldu.

Genç erkeklerde ise Ankara'dan Dede Korkut Anadolu Lisesi birinci, Ankara Şehit Bütünelçi Daniş Tunalıgil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Samsun Necati Akçağlılar Anadolu Lisesi üçüncü, Kocaeli Hayrettin Gürsoy Anadolu Lisesi ise dördüncülüğü elde etti.

Müsabakada en değerli erkek oyuncu Nuri Samet Koru, en değerli kadın sporcu Seher Yuttaş, sayı kralı Mustafa Kuzey, sayı kraliçesi ise Amine Hazel Kurtoğlu oldu.

Federasyon Başkanı Pazan, Vakfıkebir Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, Rize'nin Güneysu ilçesi Kaymakamı Arif Oltulu, Vakfıkebir Belediye Başkanı Balta, Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, Trabzon Gençlik ve Spor Müdür Vekili Yusuf Çebi, dereceye giren takımlara Vakfıkebir ekmeği, madalya, katılım belgesi ve kupalarını verdi.

YORUMLAR
500
Trabzon'da öğrenciler buldukları cüzdanın sahibine sosyal medyadan ulaştı Trabzon'da öğrenciler buldukları cüzdanın sahibine sosyal medyadan ulaştı Meslek lisesinde üretilen elektrik elektronik deney seti Romanya'ya satılacak Meslek lisesinde üretilen elektrik elektronik deney seti Romanya'ya satılacak

Anadolu Lisesi, Trabzon, Türkiye, Rugby, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gençler Ragbi Türkiye Birinciliği müsabakaları Trabzon'da sona erdi - Son Dakika


Son Dakika
18:43 ABD Başkanı Biden'dan Rusya'ya mesaj: 12 bin asker daha buraya gelecek, bu insanları korumak zorundayız
18:29 Bülent Arınç : İnşallah güzel günler yakındır, Evliya Çelebi bu günleri görseydi kahrından ölürdü
18:22 Babasıyla tartıştı, gözünü kırpmadan öldürdü
18:21 Jin-ho Jo'nun Fenerbahçe lisansı çıkarıldı! 2. Güney Koreli futbolcu olarak takıma geldi
18:00 Mesut Özil, Fenerbahçe'den ayrılıyor!
17:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefete gelin dedik, Bay Kemal gelmedi.
17:31 Salih Özcan, Türkiye A Milli Takımı'nı seçti!
17:15 Son Dakika: Rusya savaşın 30. gününde kayıplarını açıkladı: 1351 asker öldü, 3 bin 825 asker yaralı
17:02 Son Dakika: ABD Başkanı Biden'la görüşmek için yola çıkmıştı! Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın olduğu uçak Varşova'ya dönerek acil iniş yaptı
17:00 Volkan Demirel'den şaşırtan açıklama: Benim zamanımda sosyal medya olsa oynamazdım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 19:20:56. #1.11#
SON DAKİKA: Gençler Ragbi Türkiye Birinciliği müsabakaları Trabzon'da sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement