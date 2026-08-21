Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası Başladı - Son Dakika
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Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası Başladı

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası Başladı
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Meriç Nehri'nde düzenlenen şampiyonada eleme yarışları yapıldı, final için heyecan başladı.

TÜRKİYE Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası, Meriç Nehri'ndeki 100'üncü Yıl Kürek Parkuru'nda, eleme yarışlarıyla başladı.

Meriç Nehri'nde 21-23 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada, sporcular ilk gün eleme yarışlarıyla suya indi. Türkiye'nin farklı illerinden Edirne'ye gelen kulüplerin sporcuları, final yarışlarına kalabilmek için ter döktü. Eleme yarışlarında başarılı olan ekipler ve sporcular, hafta sonu yapılacak final yarışlarında madalya mücadelesi verecek. Organizasyon kapsamında final yarışları 22 Ağustos Cumartesi günü devam edecek. Sabah saatlerinde başlayacak final yarışlarında sporcular kürsüye çıkabilmek için mücadele edecek. Organizasyonda, 23 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek son yarışlarının ardından dereceye giren sporcular belli olacak.

Kaynak: DHA

Meriç Nehri, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası Başladı - Son Dakika

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