Gençler ve Büyükler Türkiye Oryantiring Şampiyonası sona erdi

Ordu'da düzenlenen Gençler ve Büyükler Türkiye Oryantiring Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Oryantiring Federasyonunun 2022 faaliyet programında yer alan organizasyonun final etabı, Altınordu ilçesine bağlı Taşbaşı Mahallesi'nde yapıldı.

Yaklaşık bin 500 sporcunun katıldığı şampiyonanın son gününde sporcular, sprint etabında ter döktü.

Şampiyonada dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

19 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen madalya töreninde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, şampiyonanın 20 Mayıs günü Ulugöl Tabiat Parkı'nda başladığını belirterek, buranın tanıtımına çok katkı sunulduğunu kaydetti.

Çok önemli bir etkinliği daha Ordu olarak geride bıraktıklarını kaydeden Genç, federasyon başkanı Tekin Çolakoğlu'na teşekkürlerini sundu.

Ordu'da yapılan spor faaliyetleri ile yatırımlarına destek olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na da teşekkür eden Genç, bu tür organizasyonların devam edeceğinin altını çizdi.