Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası yarın Dubai'de başlıyor - Son Dakika
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Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası yarın Dubai'de başlıyor

01.04.2022 10:11
Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası yarın Dubai'de başlıyor

Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yarın başlayacak.

Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yarın başlayacak.

Dubai şehrinde, 102 ülkeden 1700 sporcunun katılımıyla 10 Nisan Pazar gününe kadar sürecek organizasyonda, Türkiye'den 29 sporcu mücadele edecek.

Şampiyonada yarın genç kadınlar kılıç kategorisinde Begüm Alkaya, Nisanur Erbil ve Nil Güngör ile genç erkekler kılıç kategorisinde Tolga Aslan, Muhammed Furkan Kalender, Adem Doruk Küpeli ve Alkım Öztürk piste çıkacak.

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Birleşik Arap Emirlikleri, Eskrim, Nisan, Dubai, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası yarın Dubai'de başlıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası yarın Dubai'de başlıyor - Son Dakika
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