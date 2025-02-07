Gençlerbirliği 1-1 Erokspor: Eroğlu'nun Değerlendirmesi - Son Dakika
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Spor

Gençlerbirliği 1-1 Erokspor: Eroğlu'nun Değerlendirmesi

Gençlerbirliği, Erokspor ile 1-1 berabere kalarak 2 puan kaybı yaşadı. Hüseyin Eroğlu, reaksiyondan memnun.

07.02.2025 23:47
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Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Esenler Erokspor ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, 2 puan kaybettikleri için üzgün olsalar da geriye düştükten sonra sergiledikleri oyunun sonraki sürece olumlu yansıyacağını söyledi.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eroğlu, son ana kadar kazanma adına verdikleri mücadele için oyuncularını kutlayarak, "İlk yarı oyuna giremedik. Yaptıkları ön alan baskısı, kaybettiğimiz toplar ister istemez rakibe artı sağladı ve bir geçişten, taçtan gol yedik. İkinci yarı yaptığımız formasyon değişikliğiyle oyun üstünlüğünü elimize aldık. Özellikle topun bizde kaldığı bölümlerde rakibin dengesini bozarak gol pozisyonlarına girdik ve 1-1'i yakaladık. Her yaptığımız hamlede oyun üstünlüğümüzde artış oldu. Fakat son vuruşu yapamadık." değerlendirmesinde bulundu.

Son 5 maçta elde ettikleri 13 puanın önemini hatırlatan Eroğlu, "Kazansak tabii çok daha iyi olacaktı. 2 puan kaybettik. Bu anlamda üzgünüz ancak takımın 1-0'dan reaksiyon vermesi ve maçı istemesinin bugün kazanamasak da bundan sonraki sürece olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Taraftarlarımıza galibiyet armağan etmek isterdik ama olmadı. Artık hemen toparlanıp çarşamba günü oynayacağımız Erzurumspor maçına odaklanmamız gerekiyor." dedi.

Esenler Erokspor cephesi

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ise ilk ve ikinci yarıdaki oyunlarının farklı olduğunu belirterek, "İlk yarıda daha iyi oynadık, zaten golü de bulduk. Baskımızla çok organize ve kompakt bir takım olan Gençlerbirliği'ne fazla hücum yaptırmadık. İlk yarıdaki oyun ve mücadeleden memnunum ama ikinci yarıda istediğimizi yapamadık. Golü yedik ve 10 kişi kaldık. Ona rağmen maçı 1-1 bitirdik. En azından deplasmanda, 4 haftadır kazanan ve gol yemeyen bir Gençlerbirliği'ne karşı bir puan almak bizim için iyiydi. Bizim açımızdan geçen haftayla kıyasladığımızda bu haftaki oyun daha iyiydi. Sonraki haftalarda daha iyi olmak ve yolumuzda emin adımlarla gitmek istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gençlerbirliği 1-1 Erokspor: Eroğlu'nun Değerlendirmesi - Son Dakika

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