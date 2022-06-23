- Gençlerbirliği 100. yılında ilk antrenmanında

ANKARA - Gençlerbirliği, Metin Diyadin yönetiminde 100. yılında ilk antrenmanına çıktı.

Kırmızı-siyahlı ekip, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde 100. yılında ilk antrenmanına çıktı. Teknik Direktör Metin Diyadin'in yönetiminde yeşil sahaya çıkan ekip, antrenmana ısınma hareketleri ile başladı.

Geçen sezonun bitmesi ile transfer yapmadıklarını dile getiren Diyadin, "Sezon başı itibari ile birkaç takım hariç herkeste böyle sıkıntılar olabiliyor. Bu sorun bizde de var. Geçen sene de aynı şeyi yaşadık. Transfer yasağı da devam ediyor ama gelecek hafta yasağın kalkacağına inanıyoruz. Bu doğrultuda transferler yapacağız. Onunla birlikte önümüzdeki yıla hem hazırlık hem de oradaki hedeflerimizi göreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

"Geçen sene bunu daha ağırını yaşadık"

Sezona hazır başlamak gerektiğini vurgulayan Diyadin, "Eksikler her zaman olur. Biz şu anda geride dursak da bazen 20 günde kat edemediğiniz mesafeyi daha kısa sürede tamamlayabilirsiniz. Geçen sene bunu daha ağırını yaşadık. Önümüzdeki hafta tespit ettiğimiz oyuncuları da kadroya katacağız. Sayısal anlamda çok fazla oyuncuyu ekonomik olarak katma imkanımız yok. Giden oyuncuların yerini doldurmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hedefler söylemler ile değil icraatlar ile belli olur"

Gençlerbirliği'nin 100. yılında söylemlerden daha çok ortaya konulan icraatın önemli olduğunu belirten Diyadin, "Gençlerbirliği için 100. yılı çok önemli. Hedefler söylemler ile değil icraat ile belli olur. Onu da süreç içinde göreceğiz. Takımın hem mevcut oyuncuları hem de katılan oyuncuların uyumunu süreç içinde konuşmak daha doğru" dedi.

"Kendi altyapısından sağlıklı bir şekilde oyuncu kullanabilen bir takım"

Altyapıda yetişen oyunculara geçen sene olduğu gibi bu sene de yer vereceklerini aktaran Diyadin, "Geçen sene 26 kişilik kadromuz içinde 13 oyuncumuz altyapıdandı. Gençlerbirliği, öyle bir durum olduğunda kendi altyapısından sağlıklı bir şekilde oyuncu kullanabilen bir takım. Oyuncu yeterlilikte olduktan sonra çok rahat kullanırız" diye konuştu.