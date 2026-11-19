Trendyol Süper Lig'de 19 yaş ve altı futbolculara 1060 dakika süre veren Gençlerbirliği, ligde bu istatistikte zirvede yer aldı.

Kırmızı-siyahlıları bu alanda 473 dakika ile Samsunspor, 453 dakika ile Göztepe ve 407 dakika ile Başakşehir takip etti.

Başkent ekibinde 19 yaş ve altı 4 futbolcu forma giyerken, Ousmane Diabate 816 dakika ile en fazla süre alan isim oldu. 19 yaşındaki Gineli orta saha, diğer tüm Süper Lig takımlarının bu yaş grubundaki futbolcularına verdiği süreden daha fazla süre aldı.

Gençlerbirliği'nde ligde forma giyen 19 yaş ve altı futbolcular şöyle:

İsim Yaş Aldığı süre (Dakika) Ousmane Diabate 19 816 Yiğit Hamza Aydar 18 205 Prince Martor 19 34 Furkan Ayaz Özcan 17 5 Genç oyuncu yetiştirme geleneği Gençlerbirliği, Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler ile altyapısı ve genç oyuncu yetiştirme geleneğiyle uluslararası futbol kamuoyunun dikkatini çekti. Türk futboluna birçok isim kazandıran kırmızı-siyahlılarda bu geleneğin son örneklerinden biri de Ousmane Diabate oldu. Aralık 2025'te Gine'den Gençlerbirliği'nin 19 yaş altı takımına katılan Diabate, gösterdiği performansla kısa sürede A takıma yükseldi. Henüz 18 yaşındayken İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'a transfer olan Diabate, anlaşma kapsamında 2026-2027 sezonunun sonuna kadar Gençlerbirliği'nde kiralık olarak forma giyecek. Kupada da gençler sahnede Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası'nda da genç futbolcularına süre verdi. Kırmızı-siyahlıların 3. eleme turunda Karaköprü Belediyespor'u 5-0 mağlup ettiği karşılaşmada 19 yaş ve altı 4 futbolcu forma giydi. Yiğit Hamza Aydar, ilk 11'de sahaya çıkarken Erk Arda Aslan, Prince Martor ve Furkan Ayaz Özcan oyuna ikinci yarıda dahil oldu. 17 yaşındaki Furkan Ayaz, karşılaşmanın 84. dakikasında fileleri havalandırdı.

Kaynak: AA